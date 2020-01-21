البحسني يكشف لاول مرة حقيقة ما جرى مع الحكومة بسبب إيقاف تصدير النفط

الثلاثاء 21 يناير 2020

كشف محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء ركن، فرج سالمين البحسني، حقيقة توتر العلاقة مع الحكومة العام الماضي 2019م، والتي وصلت إلى حد إيقاف تصدير نفط المسيلة .



وقال البحسني في حديثه إلى جريدة عدن الغد المحلية، "لم يحدث أي توتر لعلاقتنا مع الحكومة، بل سادها جو من المطالبة بالوقوف على مطالب الناس.. فحضرموت المحافظة الوحيدة التي تنتج النفط، ونفط حضرموت يمثل الرافد الأساسي لميزانية الحكومة، وأيضا حضرموت فيها استقرار وملتزمة بالخط العام لسياسة الشرعية وأي قائد سياسي يجب أن يعمل ألف حساب لهذا الشيء بأن لا أجعل حضرموت ينقصها شيء وأعطيها حقها زي المحافظات الأخرى وربما أستعجل في إصلاح أي خلل فيها، فتأخر صرف 20% من رواتب جنود لـ 5 أشهر وأيضاً تأخرت مستحقات وقود الكهرباء، واستلمنا أوامر من الحكومة بأن نشتري من عندنا ديزل وأن نعمل عقود لشراء مازوت الكهرباء وأن الحكومة بمجرد طلوع الفاتورة تسدد، ولم تكن الاستجابة وهذا سبب عدم وصول وقود الكهرباء" .

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واضاف "نحن كنا الى حد كبير متفهمين بحكم اننا قريب من رئيس الحكومة وأعرف بالظروف التي يمرون بها، وقلنا لا نعاند ونصبر، لكن وصل الأمر إلى حد من الصعب نصبر، والغليان زاد في الشارع" .

وتابع "وحينها كانت باخرة بتدخل وأخبرنا رئيس الحكومة أنه يا رئيس الحكومة شوف الباخرة بتدخل أرجو الإسراع بحل المشكلة قبل ما تظهر على السطح فما قدروا يحلوها وفكروا أن المسألة مجرد كلام، وجاءت الباخرة فأعطينا أوامر بأن توقف الباخرة وفعلاً استجابت الحكومة حينها بطريقة سريعة ولم أكن أفكر أنها ستستجيب بهذه السرعة، وبحثت عن الخلل فوجدت أنه في جوانب الأجهزة المالية لوزارة المالية، وحينها استدعى رئيس الحكومة تلك الوزارات وبحث معهم أسباب تأخير صرف مستحقات حضرموت ورأى أن هناك خلل وأجرى تغييرا بشكل سريع وثاني يوم استدعوهم وكان يوم جمعة ووجههم بأن يصرفوا لحضرموت اليوم التالي (السبت) وفعلاً انتهت المشكلة وصارت الأمور على ما يرام وأحسن مما يكون والحمد لله" .