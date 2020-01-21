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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مقتل مليشياتهم.. أنقرة توجه دعوة للمشير خليفة حفتر والان مع التفاصيل
الثلاثاء 21 يناير 2020
خليفه حفتر
وجه وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو دعوة إلى المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي للامتثال إلى دعوات الحل السياسي للصراع في ليبيا واتخاذ خطوات للتهدئة. في الوقت الذي ترسل فيه تركيا المزيد من المرتزقة السوريين إلى ليبيا،فضلا عن خرق مليشيات الوفاق لهدنة برلين.
وزعم أوغلو حسب "رويترز"، أن رفض حفتر التوقيع على بيان مشترك في برلين أثار الشكوك حول نواياه.
وأضاف:"هل يريد حفتر حلا سياسيا أم عسكريا؟ حتى الآن يظهر موقفه أنه يريد حلا عسكريا“.
وتابع:"يجب على حفتر العودة فورا إلى مسار الحل السياسي واتخاذ خطوات ملموسة وإيجابية بما يتماشى مع دعوات المجتمع الدولي للتهدئة على الأرض".
وتابع : صدرت دعوات ألا يرسل أحد قوات أو أسلحة إضافية إلى هناك. وتعهد كل المشاركين بالالتزام بهذا ما دام وقف إطلاق النار مستمرا..كان رئيسنا رجب طيب أردوغان واضحا في هذا... وعبرنا عنه في ختام القمة.
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