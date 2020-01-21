البحسني يوضح اسباب توقف مطار الريان ويبشر بمفاجات قادمة

الثلاثاء 21 يناير 2020

كشف محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء ركن، فرج سالمين البحسني، أسباب توقف مطار الريان في مدينة المكلا بعد يومين من إفتتاحه وإعادة تشغيله، مبشراً بمفاجات قادمة تتمثل بتسيير رحلات جوية إلى المطار من السودان والسعودية .



وقال البحسني في حوار مطول مع جريدة عدن الغد المحلية، أن المطار حصل له دمار كبير والصالات القديمة دمرت جزئيا، والمطار كله تعرض للنهب والسرقة وأمور كثيرة تعطلت فيه، وأضاف "وجاءت فكرة هل نرمم الصالات القديمة أو نعمل صالات جديدة وكان من الأنسب أن نعمل صالات جديدة واخترنا موقعا أنسب جداً من موقع الصالات القديمة واحتاج ذلك الى وقت طويل في بناء الصالات الجديدة وتجهيز الصالات الجديدة وشراء أحدث الأجهزة" .

وتابع "ولكي أختصر لك الموضوع، طبعاً فتحنا المطار وسيرنا رحلة أو رحلتين ثم سمع الناس ان المطار ما عاد بيشتغل" .. لافتاً إلى أن توقف المطار يعود لأمور قانونية .

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وقال "نحن في اليمن ما نهتم بالأمور القانونية التي تتعامل بها الدول ،مطارنا جاهز كأنه مطار داخلي طيرنا طائرة الى مصر الجانب المصري تفاجأ يعني كيف المطار ما يشتغل وكان مسجل عندهم المفروض ما يشتغل طيب كيف جاءت طائرة الريان أو الطائرة من القاهرة إلى مطار الريان ولهذا طلبوا بعض الإجراءات" .. مشيراً إلى أنه كان المفروض على وزارة النقل ووزارة الخارجية مخاطبة الدولة المصرية ان بنية المطار هذا جاهزة وهذه شهادة المطار جاهزة لرحلات بعدها يتم تسيير الرحلات .

وحول المسؤول عن ذلك قال "المسؤول الحكومة اليمنية تحديداً وزارة النقل وزارة الخارجية كلنا مسؤولون على النحو التالي" .

وأكد البحسني أنه لا توجد أي مشكلة طبعاً في أي يشتغل المطار، وقال "إذاً الكرة في ملعب وزارة النقل يجب عليها مخاطبة المسؤولين" .. مشيراً إلى ان السلطات المصرية طلبت إجراءات محددة يجري إستكمالها .

واضاف أنه جاء خلال اليومين الماضيين خطاب أن الطيران السودانية ستسير قريبا رحلات للريان، ويجري حالياً مخاطبة السعودية لتشغيل رحلات إلى جدة والرياض .