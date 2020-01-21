- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ناشطون يطالبون بطرد الأتراك من ليبيا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 21 يناير 2020
طالب ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، طرد الأتراك من ليبيا.
وطالب ناشطون عرب بصوت واحد وقف الايادي الكردستانية الممتدة داخل الاراضي الليبية، كما أقر ذلك مؤتمر برلين للسلام.
ووفق الناشطون، فإن أردوغان يحلم باعادة الدوله العثمانيه على حساب الاوطان العربيه والاستيلاء على ثوراتها ويجب ايقافه عند حده ومنع اي تدخل له بأي دولة عربيه.
واعتبر مراقبون أن اردوغان يحمل إرث الدمار العثماني على عاتقه ويريد اعادته على حساب تدمير الاراضي العربيه في المنطقه، وتمكنوا اتباعه من سوريا (داعش) والان ارسلهم الى ليبيا يبحث عن تحقيق نفس الاهداف.
وقال ناصر البقمي، إن اردوغان جالس يدمر ليبيا ويقتل شعبها عن طريق المرتزقه الارهابيين اللي يرسلهم هناك للقتال وتمديد الصراع فيها.
اما فالح الشيباني، قال إن اردغان يتكلم انه يريد يرجع الدوله العثمانية اللي يزعم انها اسلامية وهو يدعم الارهاب و الدعاره ماهو الاسلام اللي يعرفه.
بدوره يقول يزيد بن منصور، إن طرد الاتراك وإبعادهم عن ليبيا يمثل اول خطوة نحو استقرار ليبيا حتى لا يتكرر مافعله العثمانيين سابقا.
كانت هذه تفاصيل خبر ناشطون يطالبون بطرد الأتراك من ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.