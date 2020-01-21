الزُبيدي يوجّه بتقديم الدعم اللازم للتخفيف من معاناة أهالي جزيرة ميون

الثلاثاء 21 يناير 2020

استقبل عيدرروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء أمس، في مقر المجلس بالعاصمة عدن، الشيخ صالح علي سعيد الخزور شيخ جزيرة ميون، ومدير عام مديرية المعلاء فهد مشبق.



وخلال اللقاء استمع الزبيدي من الخزور ومشبق إلى شرحٍ مفصلٍ حول مستجدات الأوضاع في جزيرة ميون والجهود المبذولة لتوفير الحد الأدنى من الخدمات المقدمة لسكان الجزيرة الذين يعانون جراء تنصل الجهات المسؤولة عن القيام بدورها.

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ووجه الزُبيدي الشيخ الخزور ومدير عام مديرية المعلا مشبق لتقديم الدعم اللازم لأبناء الجزيرة من مواد إغاثية وصحية، وتسيير الفرق الفنية لصيانة مولدات الكهرباء للتخفيف من معاناة الأهالي.

ومن جانبه قدم الشيخ الخزور الشكر للرئيس الزُبيدي على الاهتمام الذي يُوليه لأهالي جزيرة ميون ودعمه المتواصل لهم بعد تنصل الحكومة عن مسؤولياتها تجاههم.