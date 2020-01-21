انقلب السحر على الساحر.. قناة الشرق الإخوانية تسرب عقد معتز مطر

الثلاثاء 21 يناير 2020

معتز مطر

كشف العاملون فى قناة الشرق الإخوانية عن حقيقة التمويلات التى تتلقاها القناة بملايين الدولارات شهريًا من أجل الإنفاق على برامجها المشبوهة للمتاجرة بالقضايا الوطنية وإثارة البلبلة فى الشارع المصرى، كما أكد العاملون فى القناة الإخوانية أن المذيعين يتلقون آلاف الدولارات شهريًا إضافة إلى حصولهم على الجنسية التركية مجانًا، بينما يعانون هم ضيق الحياة بسبب صعوبة الحياة فى مدينة إسطنبول التركية التى تبث منها قناة الشرق سمومها الإعلامية.

Advertisements

وقال بيان العاملين فى قناة الشرق، "بعد ظهور بعض التسريبات الخاصة بالشاعر ياسر العمدة وادعائه تمويل القناة بملايين الدولارات شهريًا، وحتى الآن لم نجد أى رد من مالكى القناة مما يثبت صحة التمويل".

أضاف البيان "وبعد مطالباتنا بتعديل رواتبنا ولكن دون جدوى فى ظل الرواتب الباهظة التى يتحصل عليها بعض من مذيعين القناة فى حين أننا نتحصل على رواتب قليلة، على الرغم من صعوبة المعيشة فى إسطنبول، لأننا لسنا من علية القوم مثل غيرنا ممن يحصلون على الجنسيات التركية المجانية".

وفى السياق ذاته، سرب العاملون فى قناة الشرق، ‏عقد تعاقد القناة الإخوانية برئاسة الهارب أيمن نور، مع الإعلامى الإخوانى معتز مطر سنة 2017، مقابل راتب قيمته 60.000 دولار شهريًا بواقع 3000 دولار فى الحلقة.