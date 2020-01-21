شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يهدد برسوم جمركية على السيارات الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى محادثات "جيدة جدا" مع الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، لكن إذا لم يتم التوصل لاتفاق، فإن واشنطن ستدرس بجدية فرض رسوم جمركية على السيارات.
وأرجأ البيت الأبيض مرارا قرارا بشأن احتمال فرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة من أوروبا.
وقال ترامب على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري "نتوقع أن يكون بمقدورنا عقد اتفاق مع أوروبا. وإذا لم يعقدوا اتفاقا فإننا بالتأكيد سنولي ذلك اهتماما قويا جدا" في إشارة إلى الرسوم الجمركية.
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