اخبار العالم

اتفاق باكستاني روسي على تعزيز التعاون في مجال الطاقة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق باكستاني روسي على تعزيز التعاون في مجال الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

اتفقت باكستان وروسيا على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وبخاصة في مجال الطاقة.

جاء ذلك خلال مباحثات انعقدت اليوم في إسلام آباد بين وفدي البلدين برئاسة وزير الطاقة الباكستاني عمر أيوب خان ونائب وزير الطاقة الروسي اناتولي تيكنوف الذي يزور باكستان حالياً. وأوضح بيان صادر عن الجانب الباكستاني أن المباحثات التي حضرها المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني حول النفط نديم بابر ركزت على مناقشة تنفيذ مشروع خط الأنبوب للغاز (جنوب – شمال) الذي ستنفذه شركة روسية لمد أنبوب للغاز من ميناء كراتشي بجنوب باكستان إلى مدينة لاهور بإقليم البنجاب.

ووصف وزير الطاقة الباكستاني عمر أيوب خان المشروع بأنه مشروع رائد للتعاون بين باكستان وروسيا. من جانبه، قال نائب وزير الطاقة الروسي إن المشروع يعد حدثاً مهماً في العلاقات الثنائية بين البلدين. ونقل رغبة روسيا في تعزيز العلاقات مع باكستان في مختلف المجالات بما فيها الطاقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتفاق باكستاني روسي على تعزيز التعاون في مجال الطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا