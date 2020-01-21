شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق باكستاني روسي على تعزيز التعاون في مجال الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

اتفقت باكستان وروسيا على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وبخاصة في مجال الطاقة.

جاء ذلك خلال مباحثات انعقدت اليوم في إسلام آباد بين وفدي البلدين برئاسة وزير الطاقة الباكستاني عمر أيوب خان ونائب وزير الطاقة الروسي اناتولي تيكنوف الذي يزور باكستان حالياً. وأوضح بيان صادر عن الجانب الباكستاني أن المباحثات التي حضرها المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني حول النفط نديم بابر ركزت على مناقشة تنفيذ مشروع خط الأنبوب للغاز (جنوب – شمال) الذي ستنفذه شركة روسية لمد أنبوب للغاز من ميناء كراتشي بجنوب باكستان إلى مدينة لاهور بإقليم البنجاب.

ووصف وزير الطاقة الباكستاني عمر أيوب خان المشروع بأنه مشروع رائد للتعاون بين باكستان وروسيا. من جانبه، قال نائب وزير الطاقة الروسي إن المشروع يعد حدثاً مهماً في العلاقات الثنائية بين البلدين. ونقل رغبة روسيا في تعزيز العلاقات مع باكستان في مختلف المجالات بما فيها الطاقة.