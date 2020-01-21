شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المهدي : اطلاق الصورايخ على السفارة الأمريكية «مرفوض» والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي: إطلاق الصواريخ على السفارة الأميركية أمر غير مقبول . وأضاف : حريصون على عدم التصعيد والقوات الأمنية لا تريد استخدام العنف, وأشار عبدالمهدي إلى أن إغلاق الطرق والمدارس ليس تظاهرا سلميا ونحن لا نريد زيادة التصعيد بالبلد ، لذا يجب التوقف عن إغلاق الطرق والمدارس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبد المهدي : اطلاق الصورايخ على السفارة الأمريكية «مرفوض» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.