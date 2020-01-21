الدفاع الروسية تكشف استعداد 'الإرهابيين' لشن هجمات بـ'سيارات مفخخة' في إدلب السورية

وقال بورنكوف في بيان، إنه "تم تلقي معلومات من مصادر محلية وسكان بلدات محافظة إدلب حول نقل 4 سيارات مفخخة من قبل الإرهابيين إلى مدينة معرة النعمان".

وأضاف أن "ذلك يشير إلى إعداد الجماعات المسلحة غير القانونية للقيام بعمليات هجومية".

