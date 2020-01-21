كشف رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء يوري بورنكوف، الثلاثاء، عن قيام "الإرهابيين" في سوريا بنقل 4 "سيارات مفخخة" إلى محافظة إدلب، وهو يدل على تحضير الجماعات المسلحة غير الشرعية لهجوم انتحاري.
وقال بورنكوف في بيان، إنه "تم تلقي معلومات من مصادر محلية وسكان بلدات محافظة إدلب حول نقل 4 سيارات مفخخة من قبل الإرهابيين إلى مدينة معرة النعمان".
وأضاف أن "ذلك يشير إلى إعداد الجماعات المسلحة غير القانونية للقيام بعمليات هجومية".
وأضاف أن "ذلك يشير إلى إعداد الجماعات المسلحة غير القانونية للقيام بعمليات هجومية".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الروسية تكشف استعداد 'الإرهابيين' لشن هجمات بـ'سيارات مفخخة' في إدلب السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.