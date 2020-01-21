رويترز: إطاحة جبران باسيل وتعيين نصيف حتي وزيراً للخارجية في لبنان

وقالت مصادر سياسية ووسائل إعلام محلية إن الحكومة اللبنانية الجديدة ستعلن في وقت لاحق اليوم الثلاثاء بعد أن توصل حزب الله وحلفاؤه إلى اتفاق بشأن مجلس الوزراء يجب أن يعالج أزمة اقتصادية عميقة.

ويشغل منصب وزير الخارجية في حكومة تسيير الأعمال اللبنانية، جبران باسيل الذي كانت إطاحته إحدى مطالب المحتجين اللبنانيين.