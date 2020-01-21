نقلت "رويترز" عن مصدرين سياسيين بارزين اليوم الثلاثاء قولهما إن سفير لبنان السابق في جامعة الدول العربية نصيف حتي من المقرر أن يصبح وزيرا للخارجية في الحكومة الجديدة.
وقالت مصادر سياسية ووسائل إعلام محلية إن الحكومة اللبنانية الجديدة ستعلن في وقت لاحق اليوم الثلاثاء بعد أن توصل حزب الله وحلفاؤه إلى اتفاق بشأن مجلس الوزراء يجب أن يعالج أزمة اقتصادية عميقة.
ويشغل منصب وزير الخارجية في حكومة تسيير الأعمال اللبنانية، جبران باسيل الذي كانت إطاحته إحدى مطالب المحتجين اللبنانيين.
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: إطاحة جبران باسيل وتعيين نصيف حتي وزيراً للخارجية في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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