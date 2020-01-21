قرعة متوازنة للجزائر وتونس.. ومواجهتان عربيتان في تصفيات المونديال

وجاء المنتخب الجزائري، بطل إفريقيا، على رأس المجموعة الأولى مع منتخبات بوركينا فاسو، والنيجر، وجيبوتي، فيما يلعب منتخب تونس في المجموعة الثانية مع زامبيا، وموريتانيا، وغينيا الإستوائية.

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة السادسة مع شقيقه الليبي في الصدام العربي الأول، بجانب منتخبي الجابون وأنجولا.



أما منتخب المغرب فيلاقي شقيقه السوداني ضمن المجموعة التاسعة في المواجهة العربية الثانية، إلى جانب منتخبي غينيا، وغينيا بيساو.

ويتنافس منتخبا الكاميرون وكوت ديفوار في المجموعة الرابعة، فيما يتصارع منتخبا غانا وجنوب إفريقيا في المجموعة السابعة.