2020-01-21 | 19:00
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أسفرت قرعة الدور الثاني من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر عن مواجهات متوازنة نسبيا للمنتخبات العربية، فيما شهدت القرعة مواجهتين عربيتين خالصتين.
ويلعب المنتخب المصري في المجموعة السادسة مع شقيقه الليبي في الصدام العربي الأول، بجانب منتخبي الجابون وأنجولا.
أما منتخب المغرب فيلاقي شقيقه السوداني ضمن المجموعة التاسعة في المواجهة العربية الثانية، إلى جانب منتخبي غينيا، وغينيا بيساو.
ويتنافس منتخبا الكاميرون وكوت ديفوار في المجموعة الرابعة، فيما يتصارع منتخبا غانا وجنوب إفريقيا في المجموعة السابعة.
كانت هذه تفاصيل خبر قرعة متوازنة للجزائر وتونس.. ومواجهتان عربيتان في تصفيات المونديال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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