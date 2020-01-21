حقوق الانسان تكشف حصيلة احداث التظاهرات في بغداد ومحافظات خلال يومين

كشفت مفوضية حقوق الانسان، الثلاثاء، عن حصيلة احداث التظاهرات الجارية في بغداد وعدد من المحافظات خلال يومين، مؤكدة تسجيل استشهاد 10 متظاهرين واصابة آخرين.
وأضافت أن "المفوضية وثقت استشهاد متظاهر (1) واصابة (3) في محافظة ( ديالى) وفي محافظة (البصرة)، تسببت المصادمات بين المتظاهرين والقوات الامنية باستشهاد (3) متظاهرين واصابة (21) متظاهر و (24) من القوات الامنية واعتقال (22) متظاهرين، وفي محافظة (ذي قار) تسببت المصادمات باصابة (8) متظاهرين ، اما في محافظة (كربلاء المقدسة) فكانت الحصيلة استشهاد (2) متظاهرين واصابة (18) متظاهر واعتقال (30) اخرين".
وأكدت المفوضية، :"أنها وثقت قيام أعداد من المتظاهرين بغلق الطرق الرئيسة التي تربط بين المحافظات وحرق الاطارات واستمرار غلق الدوائر الرسمية والمؤسسات التربوية وتعطيل العديد من المرافق العامة التي تقدم الخدمات للمواطنين".
وبينت، أنه "في الوقت الذي تؤكد فيه المفوضية على ضمان حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي فانها تدعو الاطراف كافة الى الابتعاد عن اللجوء الى العنف والعنف المتبادل والتعاون فيما بينهم لحماية كافة الممتلكات الخاصة والعامة والتاكيد على فرز العناصر التي تقوم بحرف التظاهرات عن مسارها السلمي ومطالبة الحكومة الاستجابة العاجلة لمطالب المتظاهرين السلميين".
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