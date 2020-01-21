قراصنة أتراك يخترقون حسابات مرشح سابق لرئاسة فرنسا انتقد أردوغان

اتهم المرشح السابق للانتخابات الرئاسية الفرنسية ورئيس الوزراء الفرنسي الأسبق فرنسوا فيون، الثلاثاء، الجيش الإلكتروني التركي بقرصنة حسابه الرسمي على تويتر، لمعارضته سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكتب "فيون" على حسابه بعد استعادته:" الجيش السيراني التركي قرصن حسابي ونشر عبارات تأييد لأدروغان وسياساته".

وذكرت محطة "بي.إف.إم.تي. في" التلفزيونية الفرنسية، أن مجموعة من القراصنة الأتراك الذين ينتمون للجيش السيبراني التركي لأردوغان، سيطروا مؤقتاً على الحساب الرسمي للمرشح الرئاسي السابق للانتخابات الرئاسية الفرنسية، ونشروا رسائل تدافع عن السياسة الخارجية لأردوغان".

وأضافت، أنه "أفضل شىء لتوصيل رسالة هو قرصنة حسابات الشخصيات العامة التي لها عدد كبير من المتابعين"، موضحة أن هؤلاء القراصنة الموالين لأردوغان الذين يطلقون عليهم (أييلدز تيم) نشروا سلسلة من الرسائل تدافع عن السياسة التركية.

وكتب القراصنة الأتراك في رسالتهم :" أنا أؤيد عمليات نبع السلام التي نفذتها تركيا ضد الإرهابيين الأكراد المدعومين من العالم كله".





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وفي تغريدة أخرى لهؤلاء القراصنة الذين يصفون أنفسهم ضمن الجيش السيبراني التركي، وينشرون صوراً مكتوب عليها باللغة التركية (أييلدز تيم): "أنا أدين أيضًا الهجمات ضد الأتراك في فرنسا".

وبعد ساعات من عملية قرصنة حساب فيون، فوجيء أيضاً باختراق حسابه على موقع "لينكد إن" وعليه عبارات بالتركية ومرتبطأُ بموقع تركي آخر.

وعادت المحطة الفرنسية قائلة:" العملية التركية العسكرية في عفرين هي عدوان شنه الجيش التركي في الشمال السوري ضد الأكراد المدعومين من عدة دول غربية لكفاحهم ضد تنظيم داعش الإرهابي".

وأضافت أن حساب فيون لم يكن الوحيد الذي يستهدفه الجيش الإلكتروني لأردوغان، موضحة أن الصحفي الفرنسي رئيس تحرير مجلة "باري ماتش الفرنسية، برنو جودي تعرض أيضاً لهجمات مماثلة من قراصنة موالين لأردوغان.

وأشارت المحطة الفرنسية، إلى أنها تواصلت مع الصحفي الفرنسي الذي أكد أنه استعاد حسابه على "تويتر" بعد أن استطاع الوصول إليه مرة أخرى، وحذف مشاركات القراصنة الأتراك، إذ يتابعه أكثر من 439 ألف متابع.

ونقلت محطة "بي.إف.إم.تي.في" عن أحد المسؤولين بموقع "تويتر"، قوله :"نحن على دراية بوجود مشكلة تؤثر على بعض الحسابات"، مضيفاً "تعمل فرقنا بنشاط على حل هذه المشكلة وتتخذ إجراءات مباشرة بشأن هذه المشكلة".



