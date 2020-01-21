الجبير: "الإخوان" تريد الاستيلاء على الحكومات ونشر التطرف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، الثلاثاء، أن تنظيم الإخوان الإرهابي يريد نشر الفكر المتطرف حول العالم.
وقال الجبير، في كلمة أمام البرلمان الأوروبي: "لدينا مشكلة مع تنظيم الإخوان الذي يريد الاستيلاء على حكومات ونشر التطرف".
وحول إيران، شدد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية على ضرورة مواصلة الضغوط على إيران وهي تستخدم وكلاءها لنشر الإرهاب وعلى رأسهم حزب الله.
وأضاف أن "إيران أكبر دولة راعية للإرهاب وإذا غيرت سلوكها ستتغير الأمور".
وبشأن الوضع في اليمن، أعرب الجبير عن أمله في التوصل لحل سياسي باليمن، مؤكدا أن الحوثيين هم من بدأوا الحرب.
وأشار إلى أن السعودية تعمل مع المبعوث الأممي إلى اليمن على وقف التصعيد والتوصل إلى اتفاق سياسي.
ولفت إلى أن مليشيا الحوثي عملت على زعزعة الاستقرار في الكويت والبحرين والسعودية، ملمحا إلى أنها أطلقت أكثر من 300 صاروخ و100 طائرة مسيرة باتجاه السعودية.
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