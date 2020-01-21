"عزل ترامب".. الجمهوريون يتهمون الديمقراطيين بالكذب

اتهم فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تحقيقات عزله أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، الديمقراطيين بالكذب، مؤكدين أن المحاكمة هي نتاج عمليات تزوير قام بها الديمقراطيون وليس لها أساس من الصحة.

وطالب محامو ترامب بتبرئة الرئيس بشكل فوري، ورفض التهمتين اللتين أقرهما مجلس النواب، وهما إساءة استغلال منصبه وعرقلة عمل الكونجرس.

وقال كينيث ستار، محامي الرئيس ترامب، إن رفض الجمهوريون لطلبات الديمقراطيين ليست ضد الدستور وهو رفض طبيعي، لافتا إلى أنه "هذه هي الطريقة الأمريكية".

وأكد الفريق القانوني للرئيس أن موكلهم ضحية "عملية تلاعب" بدافع سياسي، وأنه لم يرتكب أي مخالفة.

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ويواجه ترامب بتهمة إساءة استغلال منصبه وعرقلة عمل الكونجرس، وسط تأكيد الفريق القانوني لترامب أن موكلهم ضحية "عملية تلاعب" بدافع سياسي، وأنه لم يرتكب أي مخالفة.

ويتطلب عزل ترامب دعم ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، الذي يحتل الجمهوريون فيه 53 مقعداً من أصل 100.





وتشكل هذه المحاكمة محطة تاريخية في الولايات المتحدة؛ إذ إنها ثالث مرة في تاريخها يقوم فيها الكونجرس بمحاكمة الرئيس ضمن آلية عزل، بعد أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون عام 1999.

ويقتصر حق الكلام في محاكمة ترامب على فريقي الاتهام والدفاع والقاضي المكلف الإشراف على المداولات، على أن يوجه أعضاء المجلس الـ100 الذين يؤدون دور المحلفين، أسئلتهم خطياً.

وتنتقل معركة العزل الذي فتح التحقيق فيها منذ 4 أشهر إلى مرحلة جديدة من الصراع بين الديمقراطيين الذين يسعون إلى تشويه الرئيس الأمريكي، نظراً لصعوبة عزله، بحسب مراقبين، وبين الجمهوريين الذين يدافعون عن حزبهم في البيت الأبيض.