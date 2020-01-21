عبدالله بن زايد ووزير خارجية بريطانيا يبحثان تعزيز العلاقات

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، مع دومينيك راب، وزير الخارجية البريطاني، الثلاثاء، مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك؛ خاصة في ليبيا وسوريا والعراق وإيران.

كما استعرض الجانبان، خلال لقاء الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بنظيره البريطاني في العاصمة البريطانية لندن، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في العديد من المجالات؛ منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وناقشا استعدادات المملكة المتحدة للمشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي؛ حيث أعربا عن تطلعهما لمشاركة مميزة لبريطانيا في هذا المعرض الدولي، الذي من المتوقع أن يستقطب نحو 25 مليون زائر طوال مدة انعقاده، التي تمتد من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2020 حتى شهر أبريل/نسيان 2021.

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وأشاد الجانبان، خلال اللقاء، بالتزايد المستمر في أعداد السياح البريطانيين الذين يزورون الإمارات سنوياً، الذين تجاوز عددهم 1.4 مليون سائح العام الماضي، بالإضافة إلى الحضور البارز للجالية البريطانية المقيمة في الإمارات، التي يزيد عددها عن 100 ألف شخص يشاركون في مسيرة التنمية بمختلف قطاعات الدولة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص الإمارات على تطوير علاقاتها الثنائية الاستراتيجية مع المملكة المتحدة وتنمية مجالات التعاون المشترك، بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

من جانبه، رحب دومينيك راب بالشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له، مؤكداً أن بريطانيا تولي كل الحرص والاهتمام لعلاقاتها مع الإمارات، وتسعى إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.