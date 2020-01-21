الكرملين يعلن تشكيل الحكومة الروسية الجديدة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين- أ.ف.ب

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أول اجتماع مع أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة ميخائيل ميشوستين، واصفاً تركيبتها بأنها "متوازنة جداً"، مشيراً إلى أنها شهدت "تجديداً كبيراً".

وقال بوتين، خلال الاجتماع، إن هناك تعديلاً كبيراً في الحكومة، لكن العديد من الوزراء السابقين لم يغادروا مواقعهم، كما تم الموافقة على تعيين أندريه بيلووسوف كنائب أول لرئيس الحكومة الجديد.

وصدر مرسوم رئاسي جديد، يصبح بمقتضاه لدى رئيس الوزراء الروسي 9 نواب؛ بمن فيهم نائب أول ونائب رئيس الوزراء ومبعوث رئاسي إلى المنطقة الفيدرالية الشرقية، ونائب رئيس الوزراء ورئيس أركان حكومة روسيا الاتحادية.

وبحسب التشكيلة الجديدة، يستمر وزيرا الخارجية والدفاع الروسيان لافروف وشويجو في منصبيهما.

ونص مرسوم بوتين على تكليف:



سيرجي لافروف - وزيرا للخارجية

سيرجي شويجو - وزيرا للدفاع

فلاديمير كولوكولتسيف - وزيرا للداخلية

قسطنطين تشويتشينكو - وزيرا للعدل

أنطون سيلوانوف - وزيرا للمالية

فاليري فولكوف وزيرا للعلوم والتعليم العالي

أولغا ليوبيموفا - وزيرة للثقافة

ألكسندر نوفاك - وزيرا الطاقة

يفغيني ديتريخ - وزيرا للنقل

دنيس مانتوروف - وزيرا للصناعة والتجارة

مقصود شدايف - وزيرا للتنمية الرقمية والاتصالات والإعلام

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دميتري كوبيلكين - وزيرا للموارد الطبيعية والبيئة

ميخائيل موراشكو - وزيرا للصحة

ديمتري باتروشيف - وزيرا للزراعة

فلاديمير ياكوشيف - وزيرا للبناء والإسكان والمرافق العامة

يفغيني زينيتشيف – وزيرا لشؤون الدفاع المدني والطوارئ

سيرجي كرافتسوف - وزيرا للتعليم

ألكسندر كوزلوف - وزيرا لتنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي

أوليغ ماتيتسين - وزيرا للرياضة

أنطون كوتياكوف - وزيرا للعمل والرعاية الاجتماعية

مكسيم ريشيتنيكوف - وزيرا للتنمية الاقتصادية

حزمة إصلاحات دستورية

وأمس الإثنين، قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حزمة إصلاحات دستورية إلى البرلمان الروسي، بعد أقل من أسبوع على إعلانه خطة مفاجئة لإصلاح المنظومة السياسية في بلاده.

ويشمل مشروع القانون المرتبط بالإصلاحات، الذي نشر على موقع مجلس النواب (الدوما)، من ضمن التعديلات التي يقترحها نقل بعض السلطات التي تتمتع بها الرئاسة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحفيين، إن "بوتين قدّم مشروع قانون حول التعديلات على الدستور الروسي إلى مجلس الدوما، وسينظر الرؤساء المشاركون في اللجنة الدستورية فيه".

وكان بوتين قد رشح رئيس هيئة الضرائب الفيدرالية الروسية، ميخائيل ميشوستين، لتولي منصب رئيس الوزراء الجديد للبلاد، وأحال ترشيحه إلى مجلس الدوما.





إلى ذلك، وعقب رسالة الرئيس الروسي إلى الجمعية الفيدرالية، يوم الأربعاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، استقالة حكومته في ظل اقتراح بوتين إجراء تعديلات في الدستور؛ خاصة حول تحديد نظام اختيار رئيس الحكومة.

وتعتبر الرسالة وثيقة سياسية قانونية تعبر عن رؤية الرئيس الروسي للتوجهات الاستراتيجية في مجال تنمية روسيا في المستقبل القريب، وتشمل موضوعات أيديولوجية وسياسية واقتصادية ومقترحات محددة حول العمل التشريعي لمجلسي البرلمان – مجلس الدوما ومجلس الفيدرالية.