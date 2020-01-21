بوتين يعلن تشكيل حكومته الجديدة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الثلاثاء تشكيل الحكومة الجديدة مع احتفاظ سيرغي لافروف وسيرغي شويغو بحقيبتي الخارجية والدفاع. وقال بوتين خلال اجتماع مع جميع اعضاء الحكومة الى جانب رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين "اتمنى لكم النجاح بصدق (...) للبلاد كلها مصلحة في ذلك"، وذلك في تصريحات نقلها التلفزيون.

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