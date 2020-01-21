اخبار العالم

وزير خارجية سلطنة عمان يلتقي نظيره الإيراني في طهران

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير خارجية سلطنة عمان يلتقي نظيره الإيراني في طهران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

استقبل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الثلاثاء، نظيره العماني، في العاصمة طهران.

Advertisements

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية ”إرنا“، أن وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي وصل اليوم طهران في زيارة قصيرة، ”في إطار التنسيق السياسي المستمر بين البلدين“.

والأسبوع الماضي، أجرى محمد جواد ظريف زيارة إلى سلطنة عمان والتقى السلطان الجديد هيثم بن طارق، وعددا من كبار المسؤولين.

وقبل أسبوعين، أجرى بن علوي زيارة إلى إيران شارك خلالها في منتدى حوار طهران.  

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية سلطنة عمان يلتقي نظيره الإيراني في طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا