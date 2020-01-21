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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير خارجية سلطنة عمان يلتقي نظيره الإيراني في طهران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020
استقبل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الثلاثاء، نظيره العماني، في العاصمة طهران.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية ”إرنا“، أن وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي وصل اليوم طهران في زيارة قصيرة، ”في إطار التنسيق السياسي المستمر بين البلدين“.
والأسبوع الماضي، أجرى محمد جواد ظريف زيارة إلى سلطنة عمان والتقى السلطان الجديد هيثم بن طارق، وعددا من كبار المسؤولين.
وقبل أسبوعين، أجرى بن علوي زيارة إلى إيران شارك خلالها في منتدى حوار طهران.
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