كيف استغل "ترامب"مشاركته في منتدى دافوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

الخليج 365

استغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشاركته في منتدى دافوس، اليوم الثلاثاء، لاستعراض نجاح الاقتصاد الأمريكي، لكنه حرص على عدم الخوض كثيرًا في المسائل البيئية رغم أنها تتصدر جدول أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي.



وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستنضم إلى مبادرة لزراعة تريليون شجرة، لكن حديثه عن الأهمية الاقتصادية لصناعات النفط والغاز استمر لبضع دقائق خلال كلمته أمام المنتدى.

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وهذه هي المرة الثانية التي يلقي فيها ترامب كلمة في منتدى دافوس، إذ إنه قبل عامين حث الشركات على الاستثمار في بلاده بعد إقرار أول تخفيضات ضريبية لتشجيع إنفاق الشركات.

بغداد.. العثور على منصات إطلاق صواريخ غداة استهداف سفارة واشنطن أمريكا: تهديد إيران بالانسحاب من ”حظر الانتشار النووي“ رسالة سلبية جدا جدا وخلال كلمة تناولت موضوعات شتى، استعرض ترامب إنجازات إدارته، ووجه الشكر للشركات الأجنبية التي تستثمر في الولايات المتحدة.

وقال إن أمريكا في وضع اقتصادي أفضل بكثير مما كان يتخيله عندما تولى منصبه قبل 3 سنوات.

ودعا إلى المزيد من الاستثمارات الأجنبية في بلاده، قائلًا:“لقد ولى زمن الشكوك، إلى كل شركة تبحث عن مكان للنجاح، لا مكان أفضل من الولايات المتحدة“.