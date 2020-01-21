بوتين يصل إلي البيت الأبيض للإجتماع مع الوزراء الجدد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

الخليج 365

وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى البيت الأبيض مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستن ليلتقي مع أعضاء الحكومة الجديدة.



وقال بوتين أثناء اجتماعه مع أعضاء الحكومة الجديدة "نحن بحاجة إلى تطوير أساسا، عدا عن ذلك، لن يكون هناك أدوات فعالة لتحقيق الأهداف الاقتصادية.

وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف

سيلوانوف يحافظ على وزارة المال في الحكومة الروسية وأضاف "الحكومة الجديدة متوازنة جدا، لدينا عدد كاف من الأشخاص الذين عملوا في التشكيل السابق، ولكن في نفس الوقت التحديث كبير للغاية"، مشيرا إلى أنه واثق من أن الحكومة الجديدة ستحقق أداءً جيدًا.

Advertisements

وضع في اجتماع مع كابينة جديدة: زيادة رفاهية المواطنين وتعزيز الدولة هي أهداف قابلة للتحقيق".

وفي المقابل، أعلن رئيس الورزاء ميخائل ميشوستن في الاجتماع أنه من بين أولويات الحكومة هي دعم الأسرة التي تمتلك أطفال والرعاية الصحية.

وأضاف "نحتاج إلى إجراء تغييرات جادة على مناخ الأعمال".

هذا واحتفظ سيرغي لافروف بوزارة الخارجية، وسيرغي شويغو وزيرا للدفاع.

كما احتفظ وزير الطاقة المالية بمنصبه وفقد منصب النائب الأول لرئيس الحكومة.

وكان بوتين قد رشح رئيس هيئة الضرائب الفدرالية الروسية، ميخائيل ميشوستين، لتولي منصب رئيس الوزراء الجديد للبلاد، وأحال ترشيحه إلى مجلس الدوما".

إلى ذلك، وعقب رسالة الرئيس الروسي، إلى الجمعية الفدرالية، يوم الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، استقالة حكومته في ظل اقتراح بوتين، إجراء تعديلات في الدستور وخاصة حول تحديد نظام اختيار رئيس الحكومة، بما في ذلك وزيادة مسؤولية مجلس الدوما في هذا الاختيار.