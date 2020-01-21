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ناشطون يطالبون بطرد الأتراك من ليبيا

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أنقرة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

ناشطون يطالبون بطرد الأتراك من ليبيا

أنقرة - الخليج 365

طالب ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، طرد الأتراك من ليبيا.

 

وطالب ناشطون عرب بصوت واحد وقف الايادي الكردستانية الممتدة داخل الاراضي الليبية، كما أقر ذلك مؤتمر برلين للسلام.

 

ووفق الناشطون، فإن أردوغان يحلم باعادة الدوله العثمانيه على حساب الاوطان العربيه والاستيلاء على ثوراتها ويجب ايقافه عند حده ومنع اي تدخل له بأي دولة عربيه.

 

واعتبر مراقبون أن اردوغان يحمل إرث الدمار العثماني على عاتقه ويريد اعادته على حساب تدمير الاراضي العربيه في المنطقه، وتمكنوا اتباعه من سوريا (داعش) والان ارسلهم الى ليبيا يبحث عن تحقيق نفس الاهداف.

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وقال ناصر البقمي، إن  اردوغان جالس يدمر ليبيا ويقتل شعبها عن طريق المرتزقه الارهابيين اللي يرسلهم هناك للقتال وتمديد الصراع فيها.

 

اما فالح الشيباني، قال إن اردغان يتكلم انه يريد يرجع الدوله العثمانية اللي يزعم انها اسلامية وهو يدعم الارهاب و الدعاره  ماهو  الاسلام اللي يعرفه.

 

 

بدوره يقول يزيد بن منصور، إن طرد الاتراك وإبعادهم عن ليبيا يمثل اول خطوة نحو استقرار ليبيا حتى لا يتكرر مافعله العثمانيين سابقا.

 

 

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