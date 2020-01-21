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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المجلس السيادي السوداني… تعيين 3 وزراء دولة جدد لوزارات الخارجية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020
الخليج 365
أعلن المجلس السيادي في السودان اليوم الثلاثاء، اعتماد 3 وزراء دولة لوزارات الخارجية، والعمل، والبنية التحتية.
وقال المتحدث باسم المجلس محمد الفكي سليمان، في تصريحات إعلامية، إن الأسماء الثلاثة التي جرى ترشيحها واعتمادها هي: عمر قمر الدين وزير دولة للشؤون الخارجية، وحازم إيهاب للبنى التحتية، واستيفن أمين للعمل.
ومؤخرا، طالبت قوى سياسية ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإجراء تعديل وزاري محدود، لما اعتبروه ”ضعفا“ في أداء بعض الوزراء، لكن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رأى ضرورة تعيين وزراء دولة جدد لتعزيز العمل في الوزارات.
وفي شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، أعلن حمدوك تشكيلة أول حكومة منذ الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير، ضمت 18 عضوا، قبل تعيين 3 وزراء مؤخرا، ليرتفع العدد إلى 21، وباعتماد وزراء الدولة الجدد، يرتفع العدد إلى 24.
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