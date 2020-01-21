شكرا لقرائتكم خبر

مطالب أممية بالتحقيق في أحداث العنف بلبنان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - جنيف

أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن القلق إزاء تزايد المصادمات العنيفة بين المحتجين وقوات الأمن في لبنان خلال الأيام الأخيرة، واستخدام قوات الأمن للقوة غير المتناسبة مع المتظاهرين.

Advertisements

وطالبت المفوضية السلطات اللبنانية بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة في استخدام القوة والعنف غير المبرر، وسوء المعاملة أثناء الاعتقالات والاحتجاز، وتعويض الضحايا وعائلاتهم.

كما طالبت ببذل قصارى الجهود لتهدئة الوضع، وإجراء حوار هادف وشامل مع جميع شرائح المجتمع، والاستجابة للتطلعات الشعب المشروعة، والإسراع في تشكيل حكومة مستقرة وشاملة للجميع.

وأكدت المفوضية أن مكتبها الإقليمي في الشرق الأوسط تلقى معلومات عن تعرض 45 شخصا اعتقلتهم قوات الأمن اللبنانية للضرب المبرح وسوء المعاملة أثناء استجوابهم، وجرح ما لا يقل عن 377 شخصا يوم 18 يناير، وإصابة 90 آخرين في اليوم التالي.