الربيعة يستعرض مع جراندي الجهود الإغاثية السعودية في اليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

استعرض المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، الجهود الإغاثية التي تقدمها السعودية في مختلف محافظات اليمن، حلال لقائه بمقر المركز بالرياض أمس، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز جراندي.

وبحث خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون ودعم آلية العمل الإغاثي والإنساني في الجمهورية اليمنية، واستعراض سير العمل هناك، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في اليمن.

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وناقش سبل دعم الأمن الغذائي وآليات ضمان وصول المساعدات لمستحقيها في كل مناطق ومحافظات اليمن بدون استثناء، إضافة إلى مناقشة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين خلال 2020.

وشكرت ليز غراندي السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على الإسهام المالي المهم الذي يقدمه للمنظمات الأممية العاملة في اليمن، مبينة أن ذلك محل تقدير المجتمع الدولي وامتنانه الواسع.

في السياق نفسه، عبرت منفذ الوديعة الحدودي 20 شاحنة إغاثية في الفترة من 14 إلى 18 يناير الحالي تحمل على متنها 62,500 كرتون من التمور تزن 500 طن، تستهدف محافظات مأرب، وتعز، والبيضاء، وعمران، والحزم.