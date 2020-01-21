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سقوط قائد كتيبة الموت الحوثية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن، الجوف

أفادت مصادر يمنية عسكرية في جبهة نهم شرق العاصمة اليمنية صنعاء، بأن ما يسمى «كتيبة الموت» التابعة لميليشيات الحوثي سلمت لقوات الجيش الوطني بعد مقتل قائدها جابر المؤيد، والقيادي الحوثي يحيى محمد ناصر فضيل، مسؤول التجنيد في الجبهة، ومعهما العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي.

وأكدت المصادر أن بقية عناصر الكتيبة الحوثية سلموا للجيش اليمني بعد مواجهات استمرت أكثر من 30 ساعة، في محور ميمنة نهم، تم خلالها محاصرة الكتيبة وإجبارها على الاستسلام.

وكان المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أعلن في بيان أن «الجيش الوطني تمكن من تحرير سلسلة جبلية جبال يام، وجرسي في جبهة نهم شرق صنعاء، وحررت عدد من المواقع الهامة والاستراتيجية في ميمنة جبهة نهم شرق العاصمة، التي كانت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي»، لافتا إلى مواصلة قوات الجيش تقدمها المستمر وسط فرار وانهيار كبير في صفوف الانقلابيين.

وفي السياق نفذت الميليشيات الحوثية عملية انتقامية على المواطنين، حيث نفذت اختطافات ومداهمة لشخصيات وأعيان في مديرية نهم في مناطق سيطرتها خوفا من انتفاضة والتفاف عليهم من قبل قبائل نهم.

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في غضون ذلك، أكد قائد ألوية حراس الجمهورية في اليمن العميد طارق صالح، جاهزية قواته لدعم المعركة ضد الحوثي في الضواحي الشرقية للعاصمة صنعاء، والتي تشهد معارك شرسة بين الجيش الوطني والميليشيات.

وقال العميد طارق صالح، وهو نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، في تغريدة له على تويتر «‏قلوبنا وعقولنا مع الأبطال الأشاوس في جبهة نهم، والذين يسجلون الآن صفحة لا بد أن تكون خالدة في معركة اليمنيين لاستعادة دولتهم وجمهوريتهم».

وأضاف «جاهزون لدعم وإسناد المعركة الوطنية التي يخوضها أبطال اليمن في نهم بكل ما نستطيع وكل ما نملك».

إلى ذلك لقي عدد من عناصر الميليشيات المتمردة مصرعهم، أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع في جبهة الغيل غرب المحافظة ذاتها، فيما تكبدت ميليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة. وكانت مدفعية الجيش قصفت مواقع تمركز لميليشيات الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مناطق متفرقة بمحافظة الجوف، وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

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