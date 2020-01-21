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حفتر يطلع أمريكا على حربه ضد العصابات الإرهابية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - طرابلس

عقد القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر اجتماعا أمس مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

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وأوضح مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في بيان أنه تم خلال الاجتماع بحث التطورات الأخيرة في الأزمة الليبية خاصة بعد عقد مؤتمر برلين. وتطرق الجانبان إلى حرب القوات المسلحة على الإرهاب والعصابات المسلحة، ودورها في تحرير عدد من المدن الليبية من التنظيمات الإرهابية.

من جهته، أكد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة أن اللجنة العسكرية ضمن المسارات الثلاثة لحل الأزمة الليبية، سيكون على رأس أهدافها مغادرة كل المقاتلين غير الليبيين للأراضي الليبية في أسرع وقت. وأضاف أنه يعتزم دعوة اللجنة الأمنية العسكرية خلال أيام، «خمسة ضباط نظاميين من كل من طرف» بعد تسلمه أمس أسماء أعضائها.

وأشار سلامة إلى أن هناك مقاتلين جاؤوا من سوريا والسودان وتشاد وغيرها من الأماكن والدول الأخرى، مؤكدا أنه «في المرحلة الحالية الأولوية للمسارات الثلاثة، وعلى رأسها المسار الأمني والعسكري الذي آمل في دفعه إلى الأمام خلال أيام في جنيف».