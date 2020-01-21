شكرا لقرائتكم ترمب عن محاكمة عزله: مشينة وزائفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، المحاكمة في إطار عزله بـ"الزائفة" خلال تصريحات أدلى بها في منتجع دافوس السويسري الثلاثاء، قبل ساعات على انعقاد جلسة في مجلس الشيوخ لمناقشة آلية محاكمته.

وفي رده على سؤال للصحافيين عن سبب تواجده في دافوس بدلاً من واشنطن في هذا التوقيت، قال ترمب "نجتمع مع قادة العالم، أهم أشخاص في العالم ونعود وبجعبتنا أعمال تجارية هائلة"، مشيراً إلى أن المحاكمة "مجرّد (إجراء) زائف. إنها مطاردة شعواء مستمرة منذ سنوات وبصراحة، إنها مشينة".

بدء المحاكمة وسط انقسام بين الأميركيين

وتبدأ محاكمة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء في استخدام نادر لآلية دستورية لعزل الرئيس.

وندد ترمب ومحاموه بالمساءلة، وقالوا إنه لم يرتكب أي خطأ، وإن الديمقراطيين يحاولون فقط منع إعادة انتخابه.

ومن المتوقع أن تستمع المحاكمة التي يبثها التلفزيون إلى المرافعات الافتتاحية في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية هذا الأسبوع، وقد يجري التصويت اليوم الثلاثاء على أقرب تقدير على القواعد المنظمة للمحاكمة، ويشمل ذلك اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي للمجلس أن يدرس في موعد لاحق استدعاء شهود منهم مستشار ترمب السابق للأمن القومي، جون بولتون.

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واتهم الفريق القانوني لترمب في إفادته قبيل المحاكمة أمس الاثنين الديمقراطيين باستخدام المساءلة "كأداة حزبية سياسية في عام الانتخابات" وقالوا إن على مجلس الشيوخ التحرك بسرعة لتبرئته.

التبرئة شبه مؤكدة

ومن المنتظر أن تبدأ إجراءات المحاكمة في حوالي الواحدة ظهرا (1800 بتوقيت غرينتش) على أن تستمر لستة أيام أسبوعياً، من الاثنين حتى السبت، حتى نهاية يناير/ كانون الثاني الجاري على الأقل.

وقد تستمر المرافعات الافتتاحية لأربعة أيام حيث يعرض فريق من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين قضيتهم ضد ترمب ويرد الفريق القانوني للرئيس على الاتهامات.

وهذه ثالث مساءلة لرئيس في تاريخ الولايات المتحدة. ولم يسبق أن عُزل رئيس عبر المساءلة.

ونظرا لأن هناك حاجة لدعم أغلبية ثلثي مجلس الشيوخ لعزل ترمب من منصبه، فمن شبه المؤكد أن يبرئ الجمهوريون الرئيس في المجلس.