ترند | فضيحة «الشرق» الإخوانية.. وأزمة قلبية لخالد النبوي..والأمم المتحدة تستعد لمحاسبة أردوغان.. وطقس ممطر الأربعاء

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، الأمم المتحدة: الآن يمكن محاسبة أردوغان بعد مؤتمر برلين، و«الشرق» الإخوانية في مهب الريح.. العاملون يعلنون سيطرتهم على القناة ويصدرون بياناً.. ويسربون عقود معتز مطر وهشام عبدالحميد، والصغرى تصل لصفر.. الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء الممطر، و’’تعبان أوي‘‘.. أول تعليق من زوجة خالد النبوي بعد نقله للمستشفى.. والشوباشي تكشف تفاصيل حالته.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

الأمم المتحدة: الآن يمكن محاسبة أردوغان بعد مؤتمر برلين

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يمكن محاسبته على الخطوات التي يمكن أن يتخذها مستقبلاً بشأن الأزمة الليبية.

وقال سلامة، في تصريحات نقلتها قناة "ليبيا 218" اليوم الثلاثاء، إن أردوغان تعهد في البند الخامس من البيان الختامي لمؤتمر برلين، بوقف إرسال قوات أو مرتزقة إلى ليبيا.

وأضاف مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا أن أردوغان تعهد ايضاً في البيان "بوقف التدخل في ليبيا"، مشدداً على أن هناك ورقة يمكن من خلالها محاسبة الرئيس التركي حال مخالفته ما تعهد به.

وعن المقاتلين السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا للقتال دفاعاً عن حكومة الوفاق فايز السراج، قال سلامة إن "هناك مشروع سنقدمه إلى لجنة 5+5 ليتخلى الليبيون عن المقاتلين الأجانب، ليس فقط الـ 2000 سوري بل، وعن آلاف آخرين غيرهم".

مؤتمر برلين

يأتي هذا بعدما أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن نتائج مؤتمر برلين الذي عقد أمس، الأحد، بمشاركة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

وقالت ميركل إن المشاركين في قمة برلين اتفقوا على "ضرورة احترام حظر السلاح وتحسين مراقبته في المستقبل".

وأضافت المستشارة الألمانية: "لا نستطيع حل كافة المشاكل في ليبيا بيوم واحد ولكن يمكننا إعطاء دفعة وهناك عملية ملزمة اتفقنا عليها".

وأشارت إلى أن هناك الكثير من الخلافات بين طرفي النزاع في ليبيا وهما لم يكونا جزءاً من المؤتمر لكنهما كانا في برلين لكي يتم إعلامهم بالمحادثات.

وأعلنت ميركل أن اللجنة العسكرية المشتركة حول الهدنة في ليبيا ستجتمع الأسبوع المقبل.

وأكدت المستشارة الألمانية أنه تم الاتفاق "على خطة شاملة وعلى حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ومراقبته بشكل أقوى".

واستضافت ألمانيا، أمس الأحد، مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية - الليبية التي جرت مؤخراً، في موسكو.

وشارك في مؤتمر برلين قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وقادة وممثلين عن كل من روسيا، والولايات المتحدة، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، بجانب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

وصول مرتزقة أردوغان إلى ليبيا

والأسبوع الماضي، أفادت صحيفة "جارديان" البريطانية بأن نحو 2000 من المسلحين المرتزقة السوريين غادروا تركيا أو وصلوا إلى ليبيا للدفاع عن حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فايز السراج، ضد قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

ونقلت الصحيفة، في تقرير لها نشرته الأربعاء الماضي، عن مصادر سورية من 3 دول مختلفة قولها إن عملية الانتشار تأتي في أعقاب موافقة البرلمان التركي على طلب الرئيس رجب طيب أردوغان بإرسال قوات إلى ليبيا للانضمام إلى صفوف المليشيات المدافعة عن حكومة السراج في العاصمة طرابلس والمقاتلة ضد قوات حفتر.

وأشارت الصحيفة إلى أن المرتزقة وافقوا على عقود قتال لمدة 6 أشهر "إلى جانب حكومة السراج"، بدلاً من "الجيش التركي"، لقاء 2000 دولار شهرياً، بعدما كانوا يتلقون 100 دولار للقتال في سوريا تحقيقاً لمصالح أنقرة، بالإضافة إلى الوعود التي تلقوها من إدارة أردوغان بتكريمهم بالجنسية التركية لاحقاً.

السراج يعترف

ونشر الحساب الرسمي لقناة "بي بي سي عربية" الإخبارية، على موقع تويتر، مقطع فيديو لرئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، وهو يعترف باستقدام مقاتلين سوريين للقتال دفاعاً عن حكومته في طرابلس، وذلك في مقابلة أجراها مع قناة "بي بي سي عربية".

واعترف السراج ضمنياً باستقدام حكومته مقاتلين سوريين للقتال بجانب مليشيات الوفاق، حيث قال: "لا نتردد في التعاون مع أي طرف لصد ما وصفه بـ"الاعتداء".

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«الشرق» الإخوانية في مهب الريح.. العاملون يعلنون سيطرتهم على القناة ويصدرون بياناً.. ويسربون عقود معتز مطر وهشام عبدالحميد

أصدر العاملون في قناة "الشرق" الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بياناً، يعلنون فيه سيطرتهم على القناة وانقلابهم على قياداتها، فضلاً عن تسريبهم لعقود المذيعين في القناة أبرزهم معتز مطر والممثل الهارب هشام عبدالحميد.

وقال العاملون، في بيانهم الذي نشروه عبر الحساب الرسمي للقناة على موقع تويتر اليوم الثلاثاء، إنه "بعد ظهور بعض التسريبات الخاصة بالشاعر ياسر العمدة وادعائه تمويل القناة بملايين الدولارات شهريا وحتى الآن، لم نجد أي رد من مالكي القناة، مما يثبت صحة التمويل".

وأضاف البيان: "بعد مطالبتنا بتعديل رواتبنا ولكن دون جدوى في ظل الرواتب الباهظة التي يتحصل عليها بعض من مذيعي القناة، في حين أننا حصلنا على رواتب قليلة على الرغم من صعوبة المعيشة في إسطنبول، لأننا لسنا من علية القوم مثل غيرنا ممن يحصلون على الجنسيات التركية مجانا".

وتابعوا: "لذلك قررنا أن يصل صوتنا للجميع، لذا قمنا بالسيطرة على الموقع الرسمي للقناة المملوك لشركة إنسان والمتمثلة في شخص الدكتور أيمن نور، وكذلك الصفحة الرسمية للقناة على موقع تويتر والصفحة الرسمية للقناة على موقع إنستجرام".

وأوضحوا: "سنقوم بنشر المستندات التي تثبت صحة ما ذكرنا من رواتب وفضائح للقائمين على قناة الشرق".

ولاحقاً، نشر العاملون بالفعل عدد من عقود المذيعين بالقناة، منهم الممثل الهارب هشام عبد الحميد والمذيع معتز مطر.

وبحسب عقد هشام عبدالحميد، فإنه كان بتاريخ عام 2017، حيث يحصل الممثل الهارب على مبلغ 13 ألف دولار في الموسم بإجمالي 13 حلقة فقط.

كما نشروا عقود حقوق بث وتوزيع بعض الأعمال الوثائقية التي وصفوها بـ "التافهة"، مقابل مبلغ 5 آلاف و500 دولار.

ونشر العاملون عقد المذيع معتز مطر لعام 2017، حيث يتقاضى راتب 60 ألف دولار شهرياً، بواقع 3000 دولار في الحلقة الواحدة.

يأتي هذا بعدما المحادثة المسربة التي نشرها الممثل والمقاول الهارب محمد علي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعلّق الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" السبت الماضي، قائلاً إن المحادثة كانت عبر تطبيق "واتس آب" الشهير، وكانت بين محمد علي والقيادي الإخواني الهارب إلى تركيا ياسر العمدة.

وأضاف أديب أن المحادثة تناولت الأوضاع فى مصر، وعن الهارب أيمن نور، بالإضافة إلى دور جماعة الإخوان الإرهابية في تركيا وتحريضهم على الدولة المصرية.

وخلال البرنامج، قرأ الإعلامي نصر المحادثة التي تمت بينهما، والتي كشفت عن حصول قنوات الإخوان الثلاثة "الشرق ومكملين والوطن وتلفزيون وطن" على مليون دولار شهريًا من طرف لم يتم ذكره في الرسائل المسربة.

وقال أديب إن محمد علي سأل العمدة عن الداعم والممول للإخوان في تركيا، حيث قال له خلال المحادثة: "عندك أيه يثبت أن الجماعة بتاعة اسنطبول حرامية وبتوع فلوس وخلاص"، ليرد ياسر العمدة: "اللى بيجب الشنطة كل شهر اسمه عبد الرحمن أبو دية فلسطيني الأصل معاه الجنسية الإنجليزية واسم شهرته أبو عامر أدي معلومة على الماشي".

وأضاف أديب أثناء عرضه للمحادثة، أن العمدة أكمل حديثه قائلاً: "فيه غيرها كتير بس مش وقته يا صاحبي أنا مش هسيب اللى ساعدوا السيسى يعمل فينا كده عشان سبوبتهم تستمر على حساب بلد كاملة، مش هنسي اني لما اعتقلت زوجتى واعتصمت أمام القنصلية موقفش معايا عشرة من كل الكلاب دول".

وتابع العمده حديثه قائلاً: "بالرغم من أني دعيتهم يطلعوا عشان بناتهم المعتقلة مش عشان مراتي.. والحمد لله أنا طلعت راجل وخلصت مراتي.. وهما هيفضلوا زي الحريم".

وخلال المحادثة نصح الإخواني محمد علي بالابتعاد عن عناصر جماعة الإخوان المتواجدين في تركيا، وهو ما علّق عليه عمرو أديب قائلاً: "ثوريتهم تتمثل في كونها سبوبة"، مضيفاً: "الناس في تركيا من مصلحتهم أن السيسي يفضل موجود وهما عاملين سبوبة".

وأضاف الإعلامي: "العمدة نصح المقاول بالابتعاد عن إخوان تركيا بتوع سبوبة وخدوا نص مليار دولار تمويلات ومقدروش يحركوا شعرة، وكمان أيمن نور بيعمل حركات ومش تمام هو ورجالته قنوات الإخوان في تركيا بتتمول بمليون دولار شهرياً".

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الصغرى تصل لصفر.. الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء الممطر (بيان)

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأربعاء، بارد شمالا معتدل جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا، إذ تصل درجة الحرارة الصغرى لصفر في بعض المناطق منها سانت كاترين.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تتكون شبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، ما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.\".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وينصح خبراء الأرصاد، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم مزاولة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط، والقيادة بهدوء علي الطرق، والتأكد من صلاحية مساحات السيارات، وعدم ركن السيارات تحت لوحات الأعلانات أو الأشجار.

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وعن درجات الحرارة المتوقعة، الأربعاء، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 10 15

شبين الكوم 10 15

طنطا 09 15

دمنهور 10 16

الإسكندرية 11 17

بلطيم 10 16

مطروح 12 16

السلوم 09 15

سيوة 08 15

بورسعيد 10 15

دمياط 10 15

الزقازيق 09 15

الإسماعيلية 08 16

السويس 11 17

العريش 09 16

رفح 10 15

رأس سدر 11 18

نخل 01 15

نويبع 12 19

طابا 08 15

كاترين 00 11

الطور 11 20

شرم الشيخ 12 20

الغردقة 11 20

مرسى علم 13 19

الفيوم 10 17

بنى سويف 09 17

المنيا 09 17

أسيوط 08 16

سوهاج 08 17

قنا 08 17

الأقصر 10 19

أسوان 09 19

أبوسمبل 09 18

الوادى الجديد 06 19

شلاتين 14 22

ابو رماد 13 22

حلايب 16 20

رأس حدربة 16 20 ​

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’’تعبان أوي‘‘.. أول تعليق من زوجة خالد النبوي بعد نقله للمستشفى.. والشوباشي تكشف تفاصيل حالته

علقت منى المغربي، زوجة الفنان خالد النبوي، على الأزمة الصحية التي تعرضها لها، الثلاثاء، ونقل على إثرها للمستشفى.

وكتبت المغربي على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "خالد تعبان أوي ونقل للمستشفى أرجوكوا تدعولوا".

وكانت الإعلامية فريدة الشوباشي، قد كشفت عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان، وقالت في تصريحات نقلها موقع "في الفن"، إن حالة خالد النبوي في تحسن، وذلك بعدما تعرض لأزمة قلبية.

وأضافت أن النبوي أجرى عملية القسطرة بمستشفى القصر العيني الفرنساوي قبل ساعات.

وفي وقت سابق اليوم، قالت الشوباشي عبر صفحتها على موقع "فيس بوك" إن الفنان خالد النبوي قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة، وأنه تم نقله إلى المستشفى.

ونشرت الشوباشي صورة لها تجمعها بخالد النبوي، علّقت عليها بالقول: "والنبي اللي عنده أخبار مطمئنة عن النجم الحبيب خالد النبوي يطمنا"، وأضافت" زوجته منى المغربي قالت انه تعب قوي ونقلوه على المستشفى، خالد حبيب الملايين وأنا منهم .. ألف سلامة الابن الحبيب".

يشار إلى أن النجم العالمي خالد النبوي يعرض له حالياً بدور العرض السينمائية فيلم "يوم وليلة".

ويشارك في بطولة الفيلم كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.

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