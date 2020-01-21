الامن الداخلي: ان الرقيب احمد حسون مطلوب للقضاء بجرم فرار خارج البلاد

اوضحت ​قوى الامن الداخلي​، في بيان لها، انه "وبعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي، ​فيديو​ للرقيب احمد حسون أحد عناصر المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أعلن خلاله انشقاقه عن مؤسسة ​قوى الأمن الداخلي​، ان "الاخير مطلوب للقضاء بجرم فرار خارج البلاد، وقد قام بذلك إثر استدعائه الى شعبة المعلومات لاستماعه، بمخالفة الادلاء بتصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتاريخ 12/11/2019، وهو مرتدياً بزته العسكرية وموجها انتقادات من خلاله ل​قادة الأجهزة الأمنية​ والعسكرية في ​الشمال​، ونشره بتاريخ 13/11/2019 فيديو آخر، وذلك بعد حادثة ​إطلاق النار​ التي حصلت بتاريخ 11/11/2019 في محلة ​ابي سمراء​ / مرج الزهور، وأدت الى مقتل صهره.

وقد اشار ​القضاء​ المختص بتسطير بلاغ بحث وتحري بحق الرقيب حسون، وستقوم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بمراسلة ​السلطات التركية​ بغية العمل على استرداده بجرم الفرار ونشره فيديو على وسائل التواصل من البلد المذكور بالبزة العسكرية.