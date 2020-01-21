ضاهر: حيازة ثقة الناس أهمّ للحكومة الجديدة من ثقة مجلس النواب

رأى النائب ​ميشال ضاهر​ انه "‏إذا تشكلت ​الحكومة​ قريباً فانه يجب عليها أن تطل على الناس بخطة إنقاذية اقتصادية ومالية .وأن تستعجل إصدار بيانها الوزاري حيث يجب عليها مصارحة الناس بالواقع المالي والنقدي واتخاذ إجراءات فورية غير شعبوية لوقف الانحدار السريع نحو الهاوية. حيازة ثقة الناس اهم لها من ثقة ​مجلس النواب​".

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