جهاد أزعور يتدخل في السياسة الداخلية مستندا الى وظيفته في صندوق النقد الدولي

‏تبيّن أن السيد ​جهاد أزعور​ يحاول ‏لعب دور ‏في الحلبة السياسية ال​لبنان​ية حاليا، مستندا الى وظيفته في ​صندوق النقد الدولي​. ‏ورغم أن هذه الوظيفة تفرض عليه عدم التدخل بالشأن اللبناني، ‏الا انه جمع الوزراء والنواب ‏على مأدبة عشاء وبدأ يوزع عليهم النصائح حول ما يجب ‏أن يقوم به الحكم في لبنان. ‏الا ان ‏نائبا بارزاً ‏"من العيار الثقيل" تصدى له وسأله لماذا لم يقم بذلك عندما كان وزيرا للمالية لمدة طويلة. ويجمع الحاضرون على ان السيد ازعور يحاول جاهدا التقرب من بعض الجهات السياسية ‏اللبنانية في الوقت الحاضر.

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