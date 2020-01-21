يعقوبيان: دياب لم يلتزم بوعده بتأليف حكومة مستقلين والوجوه الجديدة هي كرقعة جديدة على ثوب قديم

ركّزت النائبة ​بولا يعقوبيان​، على أنّ "الوجوه الجديدة" هي كرقعة جديدة على ثوب قديم. المشكلة بالنهج والأداء، وهما على حالهما، تتبدّل الأسماء والحاكم واحد".

وشدّدت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ لم يلتزم بوعده بتأليف حكومة مستقلّين، واستبدل المستقلّ بغير الحزبي، في حين أنّ غير الحزبي هو مناصر وتابع ل​سياسة​ الحزب المُفضِل عليه بنعمة التوزير".