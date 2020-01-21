يعقوبيان: دياب لم يلتزم بوعده بتأليف حكومة مستقلين والوجوه الجديدة هي كرقعة جديدة على ثوب قديم

ركّزت النائبة بولا يعقوبيان، على أنّ "الوجوه الجديدة" هي كرقعة جديدة على ثوب قديم. المشكلة بالنهج والأداء، وهما على حالهما، تتبدّل الأسماء والحاكم واحد".
وشدّدت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "رئيس الحكومة المكلف حسان دياب لم يلتزم بوعده بتأليف حكومة مستقلّين، واستبدل المستقلّ بغير الحزبي، في حين أنّ غير الحزبي هو مناصر وتابع لسياسة الحزب المُفضِل عليه بنعمة التوزير".
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