الجيش اللبناني تسلّم 14 آلية وعتاد عائد لها هبة من السلطات الأسترالية

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ أنّ "الجيش تسلّم في ​مرفأ بيروت​، بحضور عدد من الضباط، 14 آليّة وعتاد عائد لها، مقدّمة هبة من السلطات الأسترالية".

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