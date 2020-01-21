اللواء عثمان التقى المستشارة الأعلى ببعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في لبنان

التقى المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ اللواء ​عماد عثمان​ في مكتبه بثكنة المقر العام، المستشارة الأعلى في بعثة ​الأمم المتحدة​ لمراقبة الهدنة في ​لبنان​ (UNTSO) جودي هيلتون، في زيارة جرى خلالها البحث في سبل تعزيز التنسيق القائم بين قوى الأمن الداخلي والبعثة.

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