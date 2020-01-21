الجميل: حليفنا الوحيد هو الشعب المنتفض المتحرر

أكد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​ أن "​الشعب اللبناني​ سيستمر حتى تحقيق احلامه ببلد أفضل"، مشيراً الى "اننا نحن معارضة لكل هذه التسوية السياسية منذ اربع سنوات التي سلمت البلد ل​حزب الله​ والتي شارك فيها كل الكتل السياسية الموجودة في ​المجلس النيابي​ ونعتبر ان حليفنا الوحيد هو الشعب المنتفض المتحرر".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح الجميل أن "لا شيء يقوى على ارادة الشعب اللبناني، شرط ان تكون هذه المعارضة غير انتهازية وليست معارضة هدفها العودة الى ​السلطة​"، لافتاً الى "أننا نريد التحالف مع من نثق بأنهم جديون بالنه".

وشدد على ان "المعارضة الحقيقية هي التي تبني وطنا وليست معارضة ظرفية لأسباب غير معروفة"، مؤكداً "اننا نثق بالشعب اللبناني وهذا ما نراهن عليه".

ولفت الى "اننا خونا من كل الطبقة السياسية من قبل كل الاحزاب"، مشيراً الى أن "لا شك ان هناك بعض المستقلين والمجموعات والاحزاب الناشئة ستكون حلفاء لنا في المرحلة المقبلة".

وأكد أنه "بالطبقة السياسية بالكتل السياسية والاحزاب الحالية نحن كنا على معارضة مع كل هؤلاء الذين كانوا شركاء مع من سلموا حزب الله البلد ونحن بإطار خوض معركة رأي عام".