عثمان تفقّد ثكنة وسام الحسن في الضبية: لاحترام حقّ التظاهر والابتعاد عن الانفعالات

تفقد المدير العام ل​قوى الامن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ ​ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن​ في ​الضبية​، واجتمع بحضور قائد القوى السيّارة العميد جهاد الحويك بضباط هذه الوحدة، بحيث جرى التداول في التدابير والإجراءات التي يقوم بها عناصر ​مكافحة الشغب​ في خلال ​التظاهرات​ والتجمعات، ولا سيما لدى تحوّلها إلى أعمال شغب، والاطلاع على التقنيات والمعايير المعتمدة في استخدام عتاد مكافحة الشغب.

وشدد اللواء عثمان على حماية ​المتظاهرين​ واحترام حقّ التظاهر وحرية الإعلام، وطلب منهم المحافظة على رباطة الجأش والانضباط والابتعاد عن الانفعالات الشخصية، على الرغم من الضغوطات التي يتعرّضون لها، والاعتداءات والإصابات الكثيرة التي تلحق بهم، ودعاهم إلى أن تبقى معنويّاتهم مرتفعة، والافتخار بموقعهم في ظلّ الظروف الاستثنائية الحالية، مشدّدًا على رهان ​الأمن​ الذي أُلقي على عاتقهم، مؤكّدًا دعمهم بكلّ الوسائل، على اعتبار أنّ مسؤوليّاتهم كبيرة في هذه المرحلة الصعبة التي يمرّ بها ​لبنان​.