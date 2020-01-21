قوة الأمن: الرقيب احمد حسون مطلوب للقضاء بجرم فرار خارج البلاد

لفتت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ إلى انه تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، ​فيديو​ للرقيب احمد حسون أحد عناصر المديرية العامة لقوى الامن الداخلي نشره عبر صفحته على فايسبوك والتي تحمل اسم "أبو نوح"، أعلن خلاله انشقاقه عن مؤسسة ​قوى الأمن الداخلي​، موضحة ان "الرقيب المذكور هو مطلوب للقضاء بجرم فرار خارج البلاد، وقد قام بذلك إثر استدعائه الى ​شعبة المعلومات​ لاستماعه، بمخالفة الادلاء بتصريح عبر صفحته على ​الفايسبوك​ بتاريخ 12/11/2019، وهو مرتدياً بزته العسكرية وموجها انتقادات من خلاله ل​قادة الأجهزة الأمنية​ والعسكرية في ​الشمال​، ونشره بتاريخ 13/11/2019 فيديو آخر، وذلك بعد حادثة ​إطلاق النار​ التي حصلت بتاريخ 11/11/2019 في محلة ​ابي سمراء​ - مرج الزهور، وأدت الى مقتل صهره. وقد اشار ​القضاء​ المختص بتسطير بلاغ بحث وتحري بحق الرقيب حسون، وستقوم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بمراسلة ​السلطات التركية​ بغية العمل على استرداده بجرم الفرار ونشره فيديو على وسائل التواصل من البلد المذكور بالبزة العسكرية.

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