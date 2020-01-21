بقرادونيان: امام المعروض علينا من حقائب طلبنا ان يعودوا الينا اخيراً

أكد النائب ​هاغوب بقرادونيان​ لقناة الـ"OTV" أن "مبدأ ​الطاشناق​ الاساسي هو تسهيل ​الحكومة​ وليست الوزارة او الحقيبة او حقوق ​الطوائف​ مهمة بل تأليف حكومة سريعاً اذ لا يمكن جعل الناس تنتظر اكثر".

وشدد على ان "المهم تأليف الحكومة بين الليلة وصباح الغد وامام المعروض على الطاشناق من حقائب قلنا ان يوزّعوا كل شيء ويعودوا الينا اخيراً".