أكد النائب هاغوب بقرادونيان لقناة الـ"OTV" أن "مبدأ الطاشناق الاساسي هو تسهيل الحكومة وليست الوزارة او الحقيبة او حقوق الطوائف مهمة بل تأليف حكومة سريعاً اذ لا يمكن جعل الناس تنتظر اكثر".
وشدد على ان "المهم تأليف الحكومة بين الليلة وصباح الغد وامام المعروض على الطاشناق من حقائب قلنا ان يوزّعوا كل شيء ويعودوا الينا اخيراً".
كانت هذه تفاصيل خبر بقرادونيان: امام المعروض علينا من حقائب طلبنا ان يعودوا الينا اخيراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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