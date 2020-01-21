LBCI: اتفق على تسمية الوزير الدرزي بين دياب وأرسلان ووهاب وهو إيمان نويهض

ذكرت قناة الـ"LBCI" أنّه "تمّ الاتفاق على تسمية الوزير الدرزي بين رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ ورئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" ​طلال أرسلان​ ورئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، وهو الدكتور إيمان نويهض".

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