التقى وزير خارجية ​سلطنة عمان​ ​يوسف بن علوي​ بنظيره الإيراني ​محمد جواد ظريف​، وبحث معه في مختلف القضايا ذات الإهتمام المشترك، بما فيها التطورات الإقليميّة والدوليّة الراهنة. ونوّها في لقائهما بـ"العلاقات الأخويّة والمميّزة والاستراتيجيّة القائمة بين ​طهران​ ومسقط". وكان قد وصل بن علوي إلى طهران اليوم، في زيارة قصيرة هي الثانية خلال أسبوعين، وذلك في إطار المشاورات السياسيّة المستدامة بين البلدين. وكان بن علوي قد حضر في الثامن من كانون الثاني الحالي بـعمال منتدى طهران الدولي للحوار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرا خارجية إيران وسلطنة عمان بحثا في طهران بالقضايا ذات الإهتمام المشترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.