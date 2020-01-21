الكرملين: لافروف ونوفاك يحافظان على حقيبة الخارجية والطاقة بالحكومة الجديدة

أعلن ​الكرملين​ في بيان، عن "​تشكيل الحكومة​ الروسية ​الجديدة​، بموجب مرسوم رئاسي صادر من الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​"، مشيراً الى ان "بوتين وبموجب المرسوم عين ​سيرغي لافروف​ فيكتوروفيتش وزيرا للخارجية، ونوفاك الكسندر فالنتينوفيتش وزيرا للطاقة". إضغط للمزيد

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