أعلن الناطق الرسمي ل​وزارة الخارجية​ في ​حكومة​ الوفاق محمد القبلاوي، ان "مبادرة الرئيس ​الجزائر​ي ​عبد المجيد تبون​ باستعداد بلاده لتنظيم حوار يجمع بين الفرقاء الليبيين لاقت ترحيبا كبيراً، فالجزائر دولة شقيقة وجارة"، مشيراً الى ان "مصداقية الجزائر وثقلها الدبلوماسي بالإضافة إلى وقوفها على مسافة واحدة بين جميع القوى الليبية، يؤهل إنجاح هذه المبادرة للعمل على خلق مسار سياسي حقيقي بين مختلف القوى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حكومة الوفاق: مصداقية الجزائر تؤلها لإجراء حوار يجمع القوى الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.