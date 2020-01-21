التقى وزير الخارجية التركية ​مولود جاويش أوغلو​، الرئيس الأذري ​إلهام علييف​، في بلدة دافوس السويسرية، على هامش مشاركتهما في النسخة الـ50 من منتدى "دافوس" الإقتصادي العالمي. وبحث الجانبان خلال اللقاء بقضايا ثنائيّة وإقليميّة. وكانت قد انطلقت أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في بلدة "دافوس" بمشاركة أكثر من 3 آلاف شخصيّة تحت عنوان "من أجل عالم متماسك ومستدام". مع الإشارة إلى أنّ "منتدى دافوس" مؤسّسة دوليّة غير حكوميّة ولا ربحيّة، اشتهرت بالملتقى السنوي الّذي تنظّمه في كانون الثاني ببلدة دافوس، ويجمع نخبة من رجال وسيدات الأعمال والسياسيّين والأكاديميّين، للتباحث بشأن التحديات الاقتصاديّة والسياسيّة الّتي تواجه العالم وسبل حلّها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس أذربيجان بحث مع وزير خارجية تركيا بقضايا ثنائية وإقليمية في دافوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.