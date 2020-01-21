أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني ​محمد أشتية​، أن "الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، سيبحث مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، قضايا ​الاستيطان​ الإسرائيلي، و​الانتخابات​، و​اللاجئين الفلسطينيين​ في ​سوريا​، لاسيما تطور المشهد في ​الشرق الأوسط​ بعد الانتخابات الإسرائيلية في 2 اذار المقبل"، مشيراً الى انه "في الوقت الحالي، لم يتم الحصول على رد إيجابي من الجانب الإسرائيلي على تسهيل نظام التصويت في ​القدس​". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أشتية: عباس سيبحث مع بوتين الانتخابات الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.