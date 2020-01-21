الأمن التركي ضبط 215 مهاجرا غير شرعي على الحدود اليونانية

ضبطت دوريات لفرق حرس الحدود والشرطة التركية، 215 مهاجرًا غير شرعي في أقضية أوزون كوبرو"، "كشان"، "إيبسالا" و"مريج" في ولاية أدرنة الحدودية مع اليونان".
ويحمل المهاجرون جنسيّات مصر، العراق، إيران، سوريا، باكستان، أفغانستان والمغرب، وكانوا يستعدّون لمغادرة البلاد بطرق غير قانونيّة. وقد أُحيل المهاجرون إلى مديرية الهجرة في الولاية، لاتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّهم.
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