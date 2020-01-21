الدفاع الإيرانية: أثبتنا أننا سنرد علی أي تهديد وسليماني أفشل مؤامراتهم

أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد ​أمير حاتمي​، إن "بلاده أثبتت أنها سترد علی أي تهديد علی أي مستوی"، مشيراً الى ان "المؤامرات الثقافية والاقتصادية، وخلق الأزمات الاجتماعية، والعقوبات وخلق ​الإرهاب​ في المنطقة، وأخيراً اغتيال قائد ​فيلق القدس​ ​قاسم سليماني​، جاء من أجل إضعاف الجمهورية ​الإسلام​ية وهزيمة إيران في النهاية على الجبهة العسكرية، ولو کانوا يشعرون قيد أنملة بتفوقهم العسكري على ايران، فلم يكونوا يستخدمون أي وسيلة أخرى ضد الشعب الإيراني العظيم"، مشدداً على ان "الدفاع الاستراتيجي على جميع المستويات هو واحد من الأولويات الرئيسة ل​وزارة الدفاع​، وان هدف القوی المستكبرة من إنشاء ونشر المجاميع الإرهابية في المنطقة يتمثل في تقويض الإسلام، وبفضل التضحيات لمقاتلي محور ​المقاومة​ و​القيادة​ المقتدرة لسليماني فتبوء مؤامراتهم بالفشل".

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