البارزاني وجاويش أوغلو أكدا أهمية العمل معا لتهدئة الأوضاع المعقدة بالمنطقة

لفتت رئاسة إقليم كوردستان في بيان ، إلى أنّ "رئيس الإقليم ​نيجيرفان البارزاني​، التقى وزير الخارجية التركية ​مولود جاويش أوغلو​، على هامش منتدى "دافوس" الاقتصادي، وأكّدا توطيد أواصر العلاقات بين ​إقليم كردستان​ و​تركيا​، وأهميّة العمل معًا لتهدئة الأوضاع المعقّدة في المنطقة وإعادة الأمن والاستقرار".

وأوضحت أنّ "خلال الاجتماع، تمّ التباحث وتبادل الآراء ووجهات النظر حول علاقات إقليم كردستان مع تركيا، وآخر التطورات في ​العراق​ والمنطقة عمومًا ومخاطر ​الإرهاب​ واحتمال استعادة قوته في المنطقة، وسبل مواجهته والدور الفعّال لقوات التحالف في هذا المجال، إلى جانب مسائل أُخرى عدّة ذات الاهتمام للجانبين".

ويشارك البارزاني بدعوة رسميّة في منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي المنعقد خلال الفترة 21-24 من الشهر الحالي، الّذي يصادف الذكرى الخمسين لتأسيس المنتدى، حيث سيكون تحت شعار "من أجل عالم متماسك ومستدام"، ويتمّ تسليط الضوء على القضايا العالميّة المرتبطة بالاقتصاد والسياسة والأمن والاستقرار.