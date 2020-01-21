الجبير: الشيعة في العراق ولبنان وإيران يتظاهرون ضد سياسات طهران

أعلن وزير ​الدولة​ السعودي للشؤون الخارجية ​عادل الجبير​ أن "​الحوثيين​ ارتكبوا جرائم بحق الشعب ​اليمن​ي"، مشيراً الى ان " ميليشيات الحوثي أطلقت 300 ​صاروخ​ و100 ​مسيرة​ على ​السعودية​"، لافتاً الى أن " السعودية قدمت 14 مليار ​دولار​ لتنمية اليمن".

وفي كلمة له أمام ​البرلمان الأوروبي​، أوضح الجبير أن "السعودية لم تبدأ الحرب في اليمن الحوثي من قام بذلك"، مشدداً على ان "​إيران​ هي الدولة الأكبر التي ترعى ​الإرهاب​".

ولفت الى أن "​الشيعة​ في ​العراق​ و​لبنان​ وإيران يتظاهرون ضد سياسات ​طهران​"، مشيراً الى "اننا لا نسمح بنشر الكراهية ونلاحق كل من يقوم بذلك".

وأكد الجبير "اننا نلاحق منذ زمن كل من ينشر ​التطرف​ والإرهابط، مشيراً الى أن "دور ​أوروبا​ مهم في منطقتنا اقتصاديا وعسكريا"، داعياً الى "التوقف عن انتقاد قضائنا لسنا دولة من دول جمهوريات الموز".