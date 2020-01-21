الجبير: الشيعة في العراق ولبنان وإيران يتظاهرون ضد سياسات طهران

أعلن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير أن "الحوثيين ارتكبوا جرائم بحق الشعب اليمني"، مشيراً الى ان " ميليشيات الحوثي أطلقت 300 صاروخ و100 مسيرة على السعودية"، لافتاً الى أن " السعودية قدمت 14 مليار دولار لتنمية اليمن".
وفي كلمة له أمام البرلمان الأوروبي، أوضح الجبير أن "السعودية لم تبدأ الحرب في اليمن الحوثي من قام بذلك"، مشدداً على ان "إيران هي الدولة الأكبر التي ترعى الإرهاب".
ولفت الى أن "الشيعة في العراق ولبنان وإيران يتظاهرون ضد سياسات طهران"، مشيراً الى "اننا لا نسمح بنشر الكراهية ونلاحق كل من يقوم بذلك".
وأكد الجبير "اننا نلاحق منذ زمن كل من ينشر التطرف والإرهابط، مشيراً الى أن "دور أوروبا مهم في منطقتنا اقتصاديا وعسكريا"، داعياً الى "التوقف عن انتقاد قضائنا لسنا دولة من دول جمهوريات الموز".
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